離譜！疑將梅花鹿煮熟餵狗 除罰百萬也面臨官司

恆春半島梅花鹿遭獵殺事件頻傳，近日有民眾目擊，有人拿疑似煮熟的梅花鹿頭與腳蹄餵狗。對此墾管處表示，已交由警方調查，仍不確定其是否為梅花鹿骨。墾管處也呼籲，獵殺梅花鹿會犯3項法律，不但裁處上百萬元罰金，也會面臨有期徒刑。

9月有民眾在墾丁國小分校附近，發現一隻被割掉鹿茸的梅花鹿，屍體被丟棄任由腐爛。日前又傳出有民眾在散步時，發現有人將煮熟的梅花鹿頭及腳蹄餵狗。對此，墾管處表示，10多天前已收到相關情資，並交由保七總隊第八大隊查處。

由於目前未取得頭骨及腳蹄等相關證物，仍不能確定餵狗的骨頭是否為梅花鹿。墾管處表示，民眾若是取下完全死亡的梅花鹿的頭顱或骨骼，沒有違法，但還是希望民眾不要任意取走。若是盜獵梅花鹿，除違反國家公園法外，也涉及動物保護法與槍砲彈藥刀械管制條例的刑事案件，共3項法律。

梅花鹿目前雖不屬保育類，但在國家公園內獵捕野生動物已違反國家公園法，經查獲可處3000元罰鍰；另還違反動物保護法，最高可處200萬元以下罰金，若涉及非法持有槍械，恐處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。