兒子如不定時炸彈惹事生非 母憂祖產不保、含淚代繳罰鍰

新北市三重一名22歲林姓男子，自2021年起，分別因聚眾談判違反防疫規定、持有K菸及無照駕駛、未戴安全帽、騎機車使用手機、闖紅燈等各式交通違規，共積欠29萬5900元罰鍰，遭行政執行署新北分署查封其繼承祖產。林母擔心兒子在外惹事生非，恐讓祖產不保，只能含淚替兒子還錢。

新北分署指出，林男2021年7月疫情期間，無故攜帶刀械至新北市淡水區與人談判，違反室外聚眾10人以上的防疫規定，遭裁處6萬元罰鍰；同年10月又被警方查獲K菸1支遭罰2萬元罰鍰。

林男各式交通違規更是瘋狂，宛如路上不定時炸彈，2021年1月至10月違規62次，2022年7月至11月違規14次，短短時間累計交通違規多達76次，其中包括騎乘機車未戴安全帽39次、無照駕駛14次、使用行動電話及違規停車各5次、不依規定駛入來車車道及闖紅燈各3次、機車牌照經註銷仍行駛2次，未懸掛機車牌照、拒絕停車接受稽查、准許未領有駕照者駕駛其機車、不依限參加臨時檢驗及轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌行駛各1次，共遭裁處29萬5900元。

新北分署查出，林男2022年6月因遺囑繼承一處三重房產的2分之1，於是囑託地政機關辦理查封登記，林母接獲查封通知後，趕緊連絡新北分署，表示不知兒子積欠鉅額罰鍰，為保有祖產只能先行繳交罰緩，再想辦法將兒子名下房產持分移轉給其他親人，為免日後禍及家人。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康