快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

兒子如不定時炸彈惹事生非 母憂祖產不保、含淚代繳罰鍰

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重一名22歲林姓男子，自2021年起，分別因聚眾談判違反防疫規定、持有K菸及無照駕駛、未戴安全帽、騎機車使用手機、闖紅燈等各式交通違規，共積欠29萬5900元罰鍰，遭行政執行署新北分署查封其繼承祖產。林母擔心兒子在外惹事生非，恐讓祖產不保，只能含淚替兒子還錢。

新北分署指出，林男2021年7月疫情期間，無故攜帶刀械至新北市淡水區與人談判，違反室外聚眾10人以上的防疫規定，遭裁處6萬元罰鍰；同年10月又被警方查獲K菸1支遭罰2萬元罰鍰。

林男各式交通違規更是瘋狂，宛如路上不定時炸彈，2021年1月至10月違規62次，2022年7月至11月違規14次，短短時間累計交通違規多達76次，其中包括騎乘機車未戴安全帽39次、無照駕駛14次、使用行動電話及違規停車各5次、不依規定駛入來車車道及闖紅燈各3次、機車牌照經註銷仍行駛2次，未懸掛機車牌照、拒絕停車接受稽查、准許未領有駕照者駕駛其機車、不依限參加臨時檢驗及轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌行駛各1次，共遭裁處29萬5900元。

新北分署查出，林男2022年6月因遺囑繼承一處三重房產的2分之1，於是囑託地政機關辦理查封登記，林母接獲查封通知後，趕緊連絡新北分署，表示不知兒子積欠鉅額罰鍰，為保有祖產只能先行繳交罰緩，再想辦法將兒子名下房產持分移轉給其他親人，為免日後禍及家人。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市三重一名22歲林姓男子，自2021年起，分別因帶刀談判違反防疫規定、持有K菸及各式交通違規共積欠29萬5900元罰鍰，遭行政執行署新北分署查封其繼承祖產。林母擔心祖產不保只能含淚替兒子還錢。圖／新北分署提供
新北市三重一名22歲林姓男子，自2021年起，分別因帶刀談判違反防疫規定、持有K菸及各式交通違規共積欠29萬5900元罰鍰，遭行政執行署新北分署查封其繼承祖產。林母擔心祖產不保只能含淚替兒子還錢。圖／新北分署提供

交通違規

延伸閱讀

無照駕駛5年內再犯重罰2萬4 新北警今年查獲2萬2千餘件

新北無照駕駛12.5%未成年 累犯占7成5

雲林男拒繳廢清法罰款 土地遭查封後速繳清

重罰無照駕駛！ 交通部修法致死或重傷終身禁考照

相關新聞

影／駕駛竟拋出車外...台東青海路3車撞擊 1命危2傷送醫救治

台東市青海路二段彎道處今天下午4點多發生3車撞擊車禍意外，共造成1人命危2人受傷送醫，事故原因正由警方調查釐清。

影／氣氛哀淒…台鐵司機員猝死搭專列回家 同事列隊淚送「一路走好」

「安心回去，一路好走！」台鐵林姓機車長昨天猝死區間列車上，今天由專列護送回宜蘭，多位台鐵人列隊行舉手禮送別老同事，現場氣...

突發生閃爆！台中太平工地疑遭電擊工安意外 兩工人受傷送醫

台中市太平區樹孝路273巷的一處建案工地，下午發生工人疑遭電擊的工安意外，有兩名工人送醫，所幸經急救，均無生命危險，事故...

兒子如不定時炸彈惹事生非 母憂祖產不保、含淚代繳罰鍰

新北市三重一名22歲林姓男子，自2021年起，分別因聚眾談判違反防疫規定、持有K菸及無照駕駛、未戴安全帽、騎機車使用手機...

影／詐欺車手開車衝撞海山警！2警車包夾撞停 破窗噴辣椒水逮人

新北市朱姓女子加入Line投資群組，遭詐團陸續詐騙數百萬元，新北市警方今天趁詐團車手外籍車手蘇姓男子出面取款當場逮捕，詐團監控...

影／彰化73歲老翁過馬路被無照18歲騎士撞倒 慘遭汽車輾斃畫面曝

彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街時，被無照的18歲機車騎士撞擊倒地，再遭28歲謝姓女子駕駛的轎車輾過，傷重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。