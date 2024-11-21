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影／詐欺車手開車衝撞海山警！2警車包夾撞停 破窗噴辣椒水逮人
新北市朱姓女子加入Line投資群組，遭詐團陸續詐騙數百萬元，新北市警方今天趁詐團車手外籍車手蘇姓男子出面取款當場逮捕，詐團監控手陳姓男子見事跡敗露，為躲避警方追緝駕車逃竄衝撞路邊10輛機車，警車前後夾擊破窗及噴灑辣椒水當街逮人，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局日前接獲被害人朱姓女子報警求助，指稱因加入Line投資群組，遭人陸續詐騙數百萬元，日前又接獲詐團要求加碼投資才能出金，懷疑遭詐騙報警求助。
海山警分局文聖派出所獲報依規定受理，員警指導朱女持續與詐騙集團周旋，約定今天中午12時於板橋區莊敬路交付現金，今天中午12時48分，警方趁馬來西亞籍詐團車手蘇姓男子（23歲）出路面取款，當場逮人。
警方隨後在附近發現詐團監控手陳姓男子（20歲）駕車在一旁監控，立即上前欲攔停該車，陳男見警用巡邏車出現，擔心事跡敗露，倒車逃跑時，衝撞路邊停放多部普重機，又再向前衝撞停放路邊機車，共有10輛機車遭毀損，警方以2輛巡邏警車夾擊攔停，員警衝下車以車窗擊破器破窗並噴灑辣椒水，順利控制陳男。
員警追捕過程中，陳男遭車窗玻璃割傷臉部，由救護車送往亞東醫院包紮後無大礙，據了解，蘇男是今年11月16日才持觀光簽證入境，警詢後將2人依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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