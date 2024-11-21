嘉檢宣導防詐 走進校園揭露「高薪兼職」 是詐騙陷阱

為加強大學生對詐騙手法的認識與防範意識，嘉義地檢署今天於嘉義大學以「拒絕詐騙，守護青春」為主題防詐宣導，吸引數百名學生參與，共同為打造無詐校園努力。觀護人何惠婷表示，大學生常成為詐騙目標，透過宣導，讓學子學會分辨陷阱，保護自己與家人的安全。

嘉檢表示，近年來大學生求職詐騙案件屢見不鮮，詐騙集團常以高薪兼職、彈性工作吸引學生，隨後要求提供個人資料或進行金錢交易，最終讓受害者陷入金錢損失或個資外洩的困境。

何惠婷表示，大學生正值人生的重要階段，卻也常成為詐騙目標。希望透過這樣的宣導，讓學子分辨陷阱。

一名大四生表示，經由活動活動了解，對於高薪又容易的工作機會要特別小心，並學會用政府的公開查詢資源來檢查公司是否合法。

嘉義地檢署在活動中詳細解說實務上常見的求職詐騙模式，包括「假名企招聘」，聲稱提供「名企實習」機會，實際卻是假冒名義收取保證金或代辦費；「高薪打字兼職」，利用學生想輕鬆賺錢的心態，要求下載惡意軟體或提供銀行帳戶；「假仲介誘騙出國」，承諾海外高薪工作，實則牽涉非法勞務或人身安全威脅。

活動現場設置「求職防詐挑戰區」，讓學生實際演練如何辨識求職陷阱，特別提醒學生面對「來路不明的高薪工作機會」，務必保持警覺，確認公司背景並避免提供個人重要資訊，尤其是銀行帳號或身份證件。