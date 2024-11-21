影／氣氛哀淒…台鐵司機員猝死搭專列回家 同事列隊淚送「一路走好」

「安心回去，一路好走！」台鐵林姓機車長昨天猝死區間列車上，今天由專列護送回宜蘭，多位台鐵人列隊行舉手禮送別老同事，現場氣氛哀淒。

54歲的林姓機車長與妻女住在宜蘭，在台鐵服務25年，昨天在花蓮在和平火車站要開車前，突然昏倒在駕駛室，緊急送醫仍不治。花蓮檢警今天上午相驗，初判死因為心因性休克。

台鐵公司今天下午安排區間車專列將他送回宜蘭，多位台鐵員工在花蓮火車站第一月台列隊送別。下午2時30分列車發車前，眾人行舉手禮，大喊「安心回去，一路回家」，他的妻女也上車陪伴林姓機車長回家。

台鐵全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華說，林姓機車長曾任火聯會會長、幹部，和大家相處很融洽，對工作要求十分嚴謹。林姓機車長生活習慣正常，不菸不酒，最近就診紀錄、過往健康檢查也都沒有異狀，驟然離去讓同事都非常訝異。