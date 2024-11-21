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嘉義女嬰出生不到1天死亡家屬擬提告 醫院：配合調查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義陳姓婦人到醫院待產，於本月16日產下1名女嬰，女嬰隨即被送到加護病房，卻於隔天凌晨死亡，家屬認為有過失將提告過失致死；檢警今天相驗，女嬰無外傷，將於明天解剖釐清死因。下午醫院發出聲明表示，啟動生產事故救濟關懷機制，提供醫療記錄，全力配合調查真相。

嘉縣陳姓婦人於本月12日至嘉義市某醫院待產，在16日上午9點36分產下1名女嬰，出生後即被送往小兒科加護病房，期間沒有告知原因，直到同日深夜11點30分兒科加護病房通知家屬前往簽立同意急救及放棄急救文書，隔天凌晨2點30分兒科加護病房通知女嬰已沒有呼吸死亡。家屬難以接受事實，質疑醫院處置過程，認為醫師及醫院有過失，準備提出過失致死告訴。

醫院下午以聲明稿表示，已啟動生產事故救濟關懷機制，給予適當的協助，也向嘉義市衛生局申請調解，將全力配合有關調查，並提供必要的醫療記錄，以協助闡明事件的真相。

聲明稿內容如下：

「產婦於113年11月13日入院，經過評估確認為足月生產，產婦於16上午順利產下新生兒，初步檢查結果顯示新生兒狀況良好。然而，產後不久，醫療團隊注意到新生兒出現異常徵狀，經快速評估後決定立即轉入加護病房進行進一步治療照護。

儘管本院醫療團隊全力進行急救及後續的醫療照護，新生兒的健康狀況持續惡化，最終於113年11月17日確認不治。我們對此悲感痛心，並向家屬致以深切的慰問與關懷，並已啟動生產事故救濟關懷機制，給予適當的協助。

此事件家屬已向法院提出申請，要求進行行政相驗，亦向嘉義市衛生局申請調解。本院將全力配合有關調查，並提供必要的醫療記錄，以協助闡明事件的真相。」

嘉義女嬰醫院出生不到1天死亡，父母質疑醫院處理過程擬提告，醫院發聲明配合調查。圖／資料照片
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加護病房 嘉義

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