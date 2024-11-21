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影／彰化73歲老翁過馬路被無照18歲騎士撞倒 慘遭汽車輾斃畫面曝

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街時，被無照的18歲機車騎士撞擊倒地，再遭28歲謝姓女子駕駛的轎車輾過，傷重送醫不治。警方表示，王男及謝女均涉過失致死罪嫌，梁姓老翁則未依標誌或標線穿越道路，均有肇責。

警方調查，昨晚9時，梁姓老翁出門散步，在秀水鄉民意街346號前，穿越馬路，王姓男子騎機車則沿民意街由南往北方向直行，撞上梁姓老翁，現場發出巨響，老翁倒在路口，王姓男子也連人帶車倒在路側，機車車頭及車身受損。

當時，後方先有一輛黑色轎車駛來，發現有人倒在路中，即避開未輾到，但隨後而來，謝姓女子駕駛轎車卻未注意到，閃避不及，輾過梁姓老翁，彰化縣消防局據報後，將梁姓老翁及王姓男子送醫急救，梁姓老翁經彰化秀傳醫院急救後，仍傷重不治，王則是頸部及四肢擦挫傷。

鹿港警分局指出，梁姓老翁未依標誌或標線穿越道路，王姓機車騎士無照駕駛，且疑超速違規，謝姓女子駕車則有恍神、緊張、心不在焉情形，兩駕駛人酒測值均是零。

警方表示，王姓男子與謝姓女子均涉過失致死罪嫌，王男另因無照駕駛，依道路交通管理處罰條例可處12000元罰鍰，肇事機車並沒入。

彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車王姓男子涉嫌撞倒後，倒臥路旁，再被謝姓女子駕車輾過，傷重不治。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車王姓男子涉嫌撞倒後，倒臥路旁，再被謝姓女子駕車輾過，傷重不治。圖／民眾提供

車禍 駕照

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