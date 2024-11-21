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高雄轎車切入慢車道 機車騎士閃避怒…3分鐘擋車狠瞪慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛轎車昨天下午從三民區民族一路快車道駛入慢車道欲右轉，致一名機車騎士疑駛過馬路人孔蓋彈跳，惹怒騎士擋在轎車前方，且數度停車狠瞪駕駛，過程近約3分鐘，影片被PO網後，警方指騎士已違規且涉犯強制罪將通知到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出影片，一輛轎車從三民區民族一路快車道打燈號切入慢車道，一名在右側的機車騎士閃避，駛過前方的人孔蓋車身彈跳了一下，騎士疑因此怪罪轎車。

騎士慢慢騎在轎車前方，數度阻擋轎車前進，還轉頭狠瞪駕駛，過程中，駕駛要求騎士駛離，騎士要求駕駛先倒車，後又阻擋在前方。

轄區三民二警分局指出，這起事件發生在昨天下午3時11分許，但未接獲相關行車糾紛報案紀錄；警方查看影片畫面，指機車騎士在行駛過程中，未遇突發狀況卻於車道中暫停，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款之規定，可處6000元至3萬6000元罰鍰。

此外，機車騎士阻擋轎車前進，已涉犯刑法強制罪，警方將依法通知雙方車主到案，以釐清案情。

高市一輛轎車昨天下午從三民區民族一路快車道打燈號切入慢車道，一名機車騎士閃避，不滿轎車，數度擋在轎車前方。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨天下午從三民區民族一路快車道打燈號切入慢車道，一名機車騎士閃避，不滿轎車，數度擋在轎車前方。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨天下午從三民區民族一路快車道打燈號切入慢車道，一名機車騎士閃避，不滿轎車，數度擋在轎車前方。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨天下午從三民區民族一路快車道打燈號切入慢車道，一名機車騎士閃避，不滿轎車，數度擋在轎車前方。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

機車騎士 車主 車道

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