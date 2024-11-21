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嘉義女嬰醫院出生不到1天死亡家屬擬提告 檢警明解剖
嘉義有名婦人本月16日於嘉義市某醫院產下1名女嬰，女嬰即被送到加護病房，但仍於隔天凌晨無呼吸死亡，父母認為醫師有過失，將提告過失致死；檢警今天相驗，女嬰無外傷，明天解剖釐清死因。
嘉縣陳姓婦人於本月12日於嘉義市某醫院待產，在16日上午9點36分產下1名女嬰，出生後即被送往小兒科加護病房，直到同日深夜11點30分兒科加護病房通知家屬前往簽立同意急救及放棄急救文書，隔天凌晨2點30分兒科加護病房通知女嬰已沒有呼吸死亡。家屬難以接受事實，質疑醫院處置過程，因而報警要查真相。
警方表示，女嬰父母無法接受小孩出生不到1天即死亡，且女嬰送加護病房也沒有告知家屬原因，認為醫師及醫院有過失，準備提出過失致死告訴。
檢警今天會同法醫相驗，女嬰身體無外傷，除調閱相關病歷外，將於明天解剖釐清死因。
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