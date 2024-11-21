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54歲台鐵司機員猝死列車上原因出爐 將由專列護送回家

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

54歲的台鐵林姓機車長昨天上午被發現昏倒在區間列車上，送醫不治。花蓮地檢署、鐵警今天相驗，初步確認是心血管疾病發作導致心因性休克，已將遺體發還家屬，並通報勞動部進行勞動檢查，台鐵將派專列護送林回家。

花蓮地檢署會同鐵警、法醫，今天上午到國軍花蓮總醫院相驗，家屬、台鐵人員都到場，未表示意見。花檢表示，初步確認，死因疑是心血管疾病發作導致的心因性休克。

檢方表示，事發地點在列車上，屬於林姓機車長的職業場所，已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心進行勞動檢查，並向台鐵公司調取林姓機車長的勞動及健康檢查相關資料，釐清勤務安排及健康狀況。

台鐵表示，林姓機車長出勤都符合規定，上班報到時相關量測也符合規定值，沒聽說有心血管相關的疾病，會配合勞動檢查。

檢方相驗後，已將遺體發還家屬，台鐵已安排專列，下午發車護送林姓機車長回宜蘭。

台鐵林姓機車長猝死列車上，檢警相驗確認死因是心因性休克，台鐵下午將安排專列將他送回宜蘭。記者王燕華／攝影
台鐵林姓機車長猝死列車上，檢警相驗確認死因是心因性休克，台鐵下午將安排專列將他送回宜蘭。記者王燕華／攝影

台鐵 心血管疾病 職業安全

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