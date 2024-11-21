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影／騎士違規左轉…拒簽罰單怒控「釣魚執法」 北市警公開影像打臉

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有機車騎士指控日前行經台北市士林區道路，等待左轉時，因交通混亂公車逼近，路口員警又對他們揮手，前方機車左轉後他才跟著轉，孰料因左轉燈未亮起，致違規行駛被攔下開罰單，他指控警方「釣魚執法」，拒收罰單離去，並把事發經過上傳社群。對此，士林警方公開執法影像，澄清無釣魚執法。

士林警方指出，路口員警擔任19日晚上5時至7時交整勤務，在晚上6時17分時，在中正路、文林路口東南角指揮疏導行人通行，發現蘇姓騎士前方另一輛機車沿文林路北往南左轉中正路，惟當時號誌為直行、右轉箭頭綠燈，左轉燈尚未亮起，遂將兩位違規人攔停並依道交條例第48條2款製單舉發。

士林警方說，蘇姓騎士表示拒簽拒收後離去，依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第11條第1項第1款規定拒絕簽章者，視為已收受。

士林警方強調，員警是在現場執行交整勤務，發現違規立即依法攔停舉發，並無釣魚執法情事，並呼籲駕駛人應依路口行車管制號誌指示行止，設有左轉箭頭綠燈路口，待左轉綠燈亮起才能左轉。

士林警方公布執法影像，證實機車違規在先，並非釣魚執法。記者翁至成／翻攝
士林警方公布執法影像，證實機車違規在先，並非釣魚執法。記者翁至成／翻攝

交通違規 罰單 警察

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