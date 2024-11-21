因細故坐壓鄰居窒息死亡 台南男當庭向死者家屬合十說「拍謝」

台南蔡姓男子去年12月19日凌晨酒後搭計程車返家，不滿鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭男被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉將蔡坐壓在其胸口，導致蔡呼吸受阻而窒息死亡。台南地院今上午開準備庭，鄭當庭認罪，雙手合十向死者家屬說「拍謝」。

鄭男被訴傷害致死罪，列入國民法官審理案件，台南地院上午開準備庭，面對檢方起訴罪名及事實，他回答「承認」。律師也說，屆時將對量刑部分表達意見。然而，檢方則申請勘驗員警密錄器、派出所、小吃部及計程車等監視器畫面，作為罪責及科刑的參考。

鄭男雙手合十向死者家屬道歉，他說，拍謝，他對此感到抱歉，也很痛苦，如今他也不知道該說什麼。

檢方起訴指出，鄭男與被害人蔡男為鄰居。去年12月19日台南安南區鄭住處旁鴿舍前方空地發生口角，鄭徒手毆打蔡臉部，扭打過程中鄭將臀部坐壓在蔡胸口處，並以鋸子鋸柄處朝蔡臉部毆打，而使蔡頭部外傷併頭皮血腫及雙眼瘀青、前額3公分、鼻梁2公分、右眼尾1公分開放性傷口、左手挫傷等傷害。

蔡雖經送醫救治，仍因於打鬥過程中遭鄭以身體重量坐壓在其胸口，致蔡呼吸受阻而於同日1時54分許窒息死亡。

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