猝死台鐵司機員今後送回宜蘭「下班簽退」 同事陪走最後一程

台鐵林姓機車長昨天上午被發現猝死區間列車上，年僅54歲，檢警今天相驗，家屬未表示意見，檢方下午還將詢問相關人員，台鐵已規畫待檢方開立死亡證明書後，將安排移靈宜蘭福園，送這位好同事最後一程。

林姓機車長在台鐵服務25年，從機車助理員做起，因工作細心、負責，一路升上司機員、機車長，本月還代理運轉副組長。他與妻子感情很好，昨天親了妻子臉頰說再見才出門工作，原本要駕駛10時47分從和平火車站發車的4021次區間快車，因列車遲未離站，列車長視察才發現他倒在車上駕駛室，緊急送醫不治。

花蓮檢方、鐵警今天上午到國軍花蓮總醫院相驗，林姓機車長妻女、台鐵機務段人員、台鐵全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華等人都到場，大約半個小時結束，檢方下午還將詢問相關人員。

黃隆華表示，林姓機車長屬宜蘭機務段，工作區間在花蓮至新北樹林間，個性很負責，心思細膩，目前了解他的差勤很正常，休息也符合規定，對同事猝然離世很不捨。

台鐵表示，林姓機車長於上班報到時相關量測皆符合規定值，且無身心異狀，符合出勤規定，宜蘭機務段獲知後，立刻成立關懷小組並趕赴花蓮協助家屬。

據了解，台鐵已規畫待檢方開立死亡證明書，安排將林姓機車長後送到宜蘭火車站，屆時將由家屬代理下班報到，由同事們送他最後一程，再移靈員山福園。