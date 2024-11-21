高雄男靠印表機、指甲油「純手工」製92萬假鈔 夜市不少攤商受騙

高雄柯姓男子異想天開，在家用印表機、指甲油「純手工」製造500元偽鈔，成功騙過夜市不少攤商，警方事後逮捕柯男，查獲價值92萬7000元的假鈔，雄檢偵結，今依偽造幣券罪嫌起訴。

高雄市鳳山青年夜市今年中有多家攤商收到500元的偽鈔，有攤商一開始發覺是偽鈔，退回偽鈔，但至少5家攤商收錢後才發覺受騙，有人貼網要夜市攤商注意，避免再有人受騙。

高雄市警鳳山分局接獲攤商報案，找到男子使用偽鈔的影像，追查數日，才發覺曾經製作偽鈔入獄的柯姓男子（48歲）涉案，查出他在高雄市前鎮區鎮華街租屋，循線將他逮捕。

檢警調查，柯男利用彩色雷射列表機先影印500元鈔票，再用裁紙機裁切成適當大小後，以指甲油加工成防偽標籤，一張一張「純手工」偽造鈔票。

警方當時搜索時，柯男屋內有68張500元鈔票成品，另有1786張鈔票待加工製作，假鈔約價值92萬7000元。

檢警查出，柯姓男子出獄後沒工作，又異想天開再製偽鈔，今年4月購買中古彩色雷射列表機涉嫌印製假鈔，再使用指甲油在偽鈔正反面畫出防偽標籤，已使用過30多張500元偽鈔。雄檢偵結，今依偽造幣券罪嫌將他起訴。