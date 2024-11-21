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物流車北宜公路彎道越線 撞上對向車道大貨車…車頭全毀

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷，現場無酒駕情事，詳細車禍原因仍待後續周查釐清。

新店警方今天上午6時36分獲報，新店區北宜路三段發生2輛大車相撞車禍，員警到場了解，超商物流車車駕駛曾姓男子（38歲）沿北宜路三段往新店方向行駛，行駛該處彎道時，疑似失控偏左至對向車道，撞上與對向載園藝樹木的大貨車駕駛李姓男子（25歲）導致雙方車頭嚴重毀損。

物流車駕駛曾男腳部扭傷、大貨車駕駛李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷，雙方經救護車送往新店慈濟醫院就醫後無大礙，現場無酒駕情事，詳細車禍原因仍待後續釐清。

曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天駕駛物流車行經新北市北宜公路3段一處彎道，因越線撞上對向車道李姓男子駕駛的大貨車，導致大貨車車頭全毀，李男臉部遭擋風玻璃碎片劃傷。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 物流 車禍

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