影／高雄男酒駕騎機車載6歲女兒撞轎車 2人彈飛、父重傷女不治

陳姓男子昨天下午4時9分許騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路，適林姓男子駕車欲左轉，陳來不及反應當場撞及，和女兒彈飛重摔落地，女童因未戴安全帽頭部受創送醫不治，陳則傷重仍在加護病房觀察，事後被測出有酒駕行為，肇責待釐清。

警方調查，45歲陳姓男子昨天下午騎機車搭載6歲女兒行經高雄市苓雅區成功一路由北往南直行，當時56歲林姓男子駕車沿成功一路由南往北行駛，欲左轉海邊路，陳見林男轎車左轉來不及煞車，當場撞及轎車車身。

陳的機車撞車後，和後載的女兒雙雙噴飛後重摔落地，由於女童未戴安全帽，當場頭顱破裂，送醫搶救約50分鐘後不治；陳男則身體多處擦挫傷，仍在加護病房觀察，經抽血檢驗換算酒測值高達每公升0.98毫克，證實有酒駕行為。

林男事後經警方酒測，無酒駕行為；警方到場調查，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為林男轉彎車未禮讓直行車；陳男酒駕及未注意車前狀況，另女童未戴安全帽，詳細肇責待交通大隊分析釐清。

至於陳男在何處喝酒，酒後竟又騎機車戴女兒返家的過程，因陳傷重尚無法製作筆錄，警方將通知家屬並待陳清醒後，了解事發原因。

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