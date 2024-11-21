影／車故障不及放三角標誌 國1南下汐止段3車追撞3人都送醫

國道1號南向9.4公里汐止路段，昨晚10時12分發生3輛小客車追撞事故，其中1輛的駕駛受困車內，警方巡邏車立刻前往處理，消防隊到場將傷者救出，由救護車送醫救治。

據了解，30歲簡姓男子駕駛小客車行經事故地點，車輛不明原因故障停在內側車道，簡男隨即下車至後行李箱拿取三角故障標誌，正要擺放時，26歲周姓男子駕駛的客貨車疑似未注意車前動態，追撞簡男車輛，再後方由35歲金姓男子駕駛小客車也隨即撞上，造成3輛車連環事故。

撞擊後位於中間的周男受困車內腿部骨折，消防隊協助脫困送醫，周男車上3名乘客分別受到輕傷，送醫檢查無大礙。3名駕駛經警方施以酒測，都沒有酒精濃度反應，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人，開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺設置故障標誌警示。