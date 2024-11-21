影／男子郵局前守株待兔搶7萬多元 來不及花20分鐘內被逮狂喊：幹嘛抓我

屏東縣枋寮鄉1名女子昨日晚上在枋寮郵局ATM提領10萬元後，一名男子隨即上前搶走約7萬6000元並快速逃離現場。警方調閱監視器後實施地毯式搜索，約20分鐘便在枋寮火車站前逮捕正要搭計程車逃走的嫌犯，錢一毛未花就落網。

57歲劉姓女子昨上晚上8時許到枋寮郵局ATM提領10萬元，一名男子躲在一旁隨即快步上前，一把搶走劉女手中的鈔票，立即徒步快速逃離現場。劉女嚇得馬上報警，經清點約被搶走了7萬6000元。

警方調閱現場監視器後掌握嫌犯體型及衣著特徵，並研判歹徒應該尚未逃離現場還在附近，立即實施地毯式搜索，並於案發20分鐘在枋寮鄉中興路與中山路口枋寮火車站前，發現犯案的張嫌（38歲）正準備搭乘計程車逃跑，。

逮捕地點距離案發地還不到200公尺，人車往來就在枋寮最熱鬧的地段，警方大陣仗逮捕讓不少路人好奇圍觀，還有人拿起手機錄影。張嫌被逮時還不斷抵抗，狂喊「幹嘛抓我啦」、「我要告你們」，但仍被警方壓制上銬。

據了解，張嫌是台東人，有不少前科，因案必須固定到當地派出所報到，但卻已有一段時間未報到，四處遊蕩到處為家。因沒有收入，流浪到枋寮時就在郵局附近守株待兔，見到劉女提出一大筆錢立即上前行搶，結果一毛錢未花到就被逮捕。警方訊後依強盜罪移送屏東地檢署偵辦。