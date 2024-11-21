陸貨輪野柳岬擱淺 炸倒橋式機方案被否決

中國大陸貨輪擱淺在野柳岬，抽油作業因船上橋式機位移，有安全疑慮而停擺，善後方案有不同主張。有人認為仍要先抽油以防後患，但也有人認為船體穩定，先移除橋式機比較快。至於移除橋式機的方式，有人提到使用炸藥，馬上被否決。

大陸貨輪鈺洲啟航貨輪10月14日，載運國內業者購買的橋式起重機，以及2台印尼業者購買的橋式卸貨機進基港隆，因靠泊時撞倒碼頭上的橋式起重機，洽商理賠事宜打亂船期，直到29日清晨颱風逼近台灣時才得以出港，結果在野柳海域遇險，船長決定棄船，貨輪31日凌晨擱淺。

2016年3月間德翔台北貨輪擱淺在石門外海，船身因海浪衝擊出現裂痕，約半個月並斷裂，重油外洩汙染海洋和海岸。鈺輪擱淺後，各方憂心慘劇重演。

執行抽油作業時，傳統工作船因海象不佳無功而返。具備監測水流、風速、船體姿態，再由電腦控制維持船舶穩定的東方建設者號接替上場，終在11月13日將抽油設備送上鈺輪，但因其中一部橋式機基樁鬆脫，有安全疑慮，決定先穩住橋式機再抽油。

國內處理擱淺船隻的標準作業程序是先抽油，再移除貨物，最後是處理船體。現在因為鈺輪載運的是橋式機，處理難度高。加上一般貨船多只分成幾個隔艙，結構較薄弱，擱淺礁岩多會斷裂。鈺輪採蜂巢艙間設計，有許多小艙「保護」油艙，相對安全，因此有人在思考，是不是改成先移除貨物，再來抽油。

有工程人員認為，與其追求確保橋式卸貨機的安全，補強這個，補強那個，不如當機立斷，只要評估油料安全，就動員所有機具移除鬆脫的橋式機，越快做越好，接著就可以順利抽油。

至於移除橋式卸貨機的方式，有人求快，認為可以使用炸藥，但馬上被否決。使用其他方式，讓橋式機倒下也不行，因為擱淺地點是野柳地質公園，橋式一倒下去，肯定會砸毀地表。