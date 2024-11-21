金門詐騙攔下508萬多元 這些機警熱心行員、店員是功臣

詐騙案件層出不窮，今年1月至11月20日止，金城分局轄內超商及金融機構已協助攔阻詐騙18件、金額508萬餘元，分局昨日也前往協助的銀行與超商，頒獎表揚行員及超商店員機警熱心，成功攔阻詐騙。

近1個月間，金城分局轄內銀行及超商業者協助攔阻詐騙績效優異，其中金門郵局行員馬玉君攔阻民眾遭「假交友」手法詐騙3萬元、永豐銀行行員陳珮雯攔阻民眾遭「假貸款」詐騙1萬8千元、兆豐銀行襄理夏成浚、行員郭雅婷攔阻民眾遭「假投資」手法詐騙5萬元、全家超商金門大學店店長李明怡攔阻民眾遭「假貸款」詐騙1萬8千元，統計今年1月至11月20日止，金城分局轄內超商及金融機構已協助攔阻詐騙18件、金額508萬餘元。

為防止本縣民眾遭詐騙案件發生，縣警局金城分局定期派員與轄內金融機構及超商業者聯繫，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，立即通報警方及時到場查證、勸阻，雙方建立防詐聯防網絡，確保民眾財物安全。

金城分局分局長陳盈元為感謝銀行行員及超商店員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，昨日也到場頒獎表揚，並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。