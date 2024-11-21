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台中小貨車駛出路面邊線連撞路邊3車 駕駛疑恍神雙腳骨折
台中市潭子區昨天下午發生連環撞車禍，一名小貨車駕駛疑恍神駛出路面邊線，連撞停路邊的3輛車，小貨車駕駛受困車內，被救出時雙腳骨折送醫，肇事原因由警方調查中。
台中市大雅警分局調查，昨天下午3點16分，潭子區中山路二段與圓通南路前車禍，25歲黃姓男子駕駛小貨車沿潭子區中山路二段外側車道行駛時，疑似恍神駛出路面邊線，碰撞路邊停放轎車車尾，再波及二輛轎車，致第一輛被撞轎車車頭受損，另二輛車頭車尾受損。
大雅分局依規定到場處置，小貨車駕駛當時受困車內，雙腳有骨折情形，經消防隊員使用油壓工具撐開救出送往醫院就醫，幸無大礙，駕駛經檢測無飲酒，已調閱相關影像釐清案情。
警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離，減速慢行，避免事故發生。
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