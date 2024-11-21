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彰化秀水73歲老翁出門散步穿越馬路 連遭機車、汽車撞擊死亡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車的王姓男子撞倒後，倒臥路旁，再被一輛汽車撞上，當場無呼吸心跳。彰化縣消防局接獲報案，將他送醫後，仍告不治，王姓男子則多處擦傷，送醫治療，肇事原因由警方調查中。

警方指出，梁姓老翁昨晚走出家門不久，約9時36分許，穿越秀水鄉民意街346號附近時，遭騎機車的秀水鄉18歲王姓男子撞倒後，倒臥路旁，不料，另有一輛汽車未注意，撞上他。

彰化縣消防局接獲報案，出動兩輛救護車趕到，發現倒臥路旁的梁姓老翁當場無呼吸心跳，將他送往秀傳醫院急救仍告不治，王姓機車騎士意識清楚、多處擦傷，送往彰基救治。

彰化縣鹿港警分局將詢問接連撞擊梁姓老翁的機車騎士與汽車駕駛人釐清肇事責任。

彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車王姓男子涉嫌撞倒後，倒臥路旁，再被一輛汽車撞及，當場無呼吸心跳。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車王姓男子涉嫌撞倒後，倒臥路旁，再被一輛汽車撞及，當場無呼吸心跳。圖／民眾提供
涉嫌撞倒老翁的王姓機車男士，受到多處擦傷送醫。圖／民眾提供
涉嫌撞倒老翁的王姓機車男士，受到多處擦傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車王姓男子涉嫌撞倒後，倒臥路旁，再被一輛汽車撞及，當場無呼吸心跳。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉73歲梁姓老翁昨晚穿越秀水鄉民意街，遭騎機車王姓男子涉嫌撞倒後，倒臥路旁，再被一輛汽車撞及，當場無呼吸心跳。圖／民眾提供

機車騎士 車禍

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