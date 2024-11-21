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團花、少一撇…發票防偽4關卡
新北市出現偽造中獎發票集團，持變造身分證詐領，四大超商都受害；財政部從今年開始，透過身分證即時檢核功能阻絕類似犯罪手法，領獎人身分證只要無法通過驗證，就不會給獎。
財稅官員說，該集團涉嫌偽造統一發票手法，財政部除了新增發票防偽設計，也加強超商店員辨識偽變造發票能力；另強化假身分證驗證，不論中獎金額高低，一律經過身分證檢核，兌獎時即時和戶政資料庫勾稽，只要不一致無法通過驗證查核，就不給獎。
電子發票及雲端載具出現前，紙本發票讓許多不法之徒試圖偽造詐領，財政部印刷廠也為此準備特殊油墨、缺筆畫、浮水印及團花四大防偽設計，可供民眾辨識粗製濫造偽造發票。
舊式紙本發票正式名稱為二聯式收銀機發票，根據財政部資料指出，印製空白發票時，採用特殊紅色滲透性油墨印刷，該油墨印出發票號碼後，從正面看是黑色，背面看卻是紅色，如果發票正面數字遭偽造、竄改，只要一翻面比對即可發現。
其次，每一期發票上所印刷的文字中，都會有一個字少一個筆畫，俗稱「少一撇」，每期出現的地方都不同，也是肉眼可辨別的防偽技術。另發票用紙有特殊透視浮水印，只要將發票面向光源，即可發現橢圓框線中以特殊字體寫成的「統一發票」可以透光。
位於發票上方處還有許多變形細線組成的「團花」，藏有當年生肖動物，不同年生肖設計也從不重複，且團花中另自帶單一純色、線條印刷及藏字三大防偽措施，可透過專業鑑定。
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