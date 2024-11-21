聽新聞
0:00 / 0:00

團花、少一撇…發票防偽4關卡

聯合報／ 記者蔣永佑賴昭穎／連線報導

紙本發票示意圖。圖／聯合報系資料照片
紙本發票示意圖。圖／聯合報系資料照片
新北市出現偽造中獎發票集團，持變造身分證詐領，四大超商都受害；財政部從今年開始，透過身分證即時檢核功能阻絕類似犯罪手法，領獎人身分證只要無法通過驗證，就不會給獎。

財稅官員說，該集團涉嫌偽造統一發票手法，財政部除了新增發票防偽設計，也加強超商店員辨識偽變造發票能力；另強化假身分證驗證，不論中獎金額高低，一律經過身分證檢核，兌獎時即時和戶政資料庫勾稽，只要不一致無法通過驗證查核，就不給獎。

電子發票及雲端載具出現前，紙本發票讓許多不法之徒試圖偽造詐領，財政部印刷廠也為此準備特殊油墨、缺筆畫、浮水印及團花四大防偽設計，可供民眾辨識粗製濫造偽造發票。

舊式紙本發票正式名稱為二聯式收銀機發票，根據財政部資料指出，印製空白發票時，採用特殊紅色滲透性油墨印刷，該油墨印出發票號碼後，從正面看是黑色，背面看卻是紅色，如果發票正面數字遭偽造、竄改，只要一翻面比對即可發現。

其次，每一期發票上所印刷的文字中，都會有一個字少一個筆畫，俗稱「少一撇」，每期出現的地方都不同，也是肉眼可辨別的防偽技術。另發票用紙有特殊透視浮水印，只要將發票面向光源，即可發現橢圓框線中以特殊字體寫成的「統一發票」可以透光。

位於發票上方處還有許多變形細線組成的「團花」，藏有當年生肖動物，不同年生肖設計也從不重複，且團花中另自帶單一純色、線條印刷及藏字三大防偽措施，可透過專業鑑定。

統一發票 身分證

延伸閱讀

越南刺激消費拚經濟 財政部提議8%增值稅優惠再延半年

冷靜理智…卻擅長「欺騙」的3生肖！狗為取公道、蛇不能得罪、第一名野心超強

22日入「小雪」節氣 四生肖注意過勞 少吃辛辣多吃酸

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名O型這生肖「財運大爆發」：有豐富收益

相關新聞

偽造中獎發票 橫行新北騙獎金

楊姓、張姓、徐姓三名男子涉嫌偽造舊式紙本統一發票五獎千元中獎發票，由徐男和在逃共犯持假身分證，鎖定新北市十五家統一超商門...

團花、少一撇…發票防偽4關卡

新北市出現偽造中獎發票集團，持變造身分證詐領，四大超商都受害；財政部從今年開始，透過身分證即時檢核功能阻絕類似犯罪手法，...

疑天雨路滑 中山高南下汐止路段 3車追撞2傷

國道一號南下汐止路段今晚發生多車追撞事故，疑似有人受困車內，消防與救護人員到場，發現現場為3車追撞事故，共有2人受傷送醫...

中興大學晚間驚傳溺水 42歲女中興湖浮沉被救上岸送醫

位於台中市南區的國立中興大學今晚上8點多驚傳有人溺水，警消獲報興大校園內的中興湖有名女子載浮載沉，消防隊員緊急將她搶救上...

嘉市未婚女子浴室尖叫 母驚見女兒馬桶上產下女嬰送醫不治

嘉義市有名23歲未婚女子昨天在浴室尖叫，母親聽到前往查看，竟在馬桶產下1名女嬰，但女嬰無反應，送醫急救仍不治，檢警今天下...

出門前親吻妻子說再見…台鐵司機員猝死 家屬悲痛見最後一面

台鐵4021次區間車54歲林姓司機員今天被發現倒在駕駛座上，送醫不治。台鐵公司表示，林員上班報到時量測、出勤都符合規定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。