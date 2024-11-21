偽造中獎發票 橫行新北騙獎金

三名男子涉嫌偽造統一發票五獎千元中獎發票，鎖定新北市十五家統一超商門市兌獎，成功得手十七次。圖為發票示意圖。圖／聯合報系資料照片 楊姓、張姓、徐姓三名男子涉嫌偽造舊式紙本統一發票五獎千元中獎發票，由徐男和在逃共犯持假身分證，鎖定新北市十五家統一超商門市兌獎，成功得手十七次。新北地檢署依偽造文書、詐欺取財及違反戶籍法起訴三人，追查在逃共犯。

檢警查出，三人是偽造發票詐領獎金慣犯，二○一○年間就曾向全家、萊爾富超商詐領發票獎金，也曾偽造手寫發票向ＯＫ超商詐領；去年底至今年初間，又在新北市十間全家便利超商門市詐騙得手十三次，事後楊、徐和另一共犯劉姓男子均遭判一年以上徒刑。由於四大超商均受害，且是持續犯案，檢警不排除背後有系統性集團犯案，正擴大偵辦。

財政部統一發票給獎規定，統一發票一千元五獎、二百元六獎和雲端發票五百或八百元獎，可以向統一、全家、萊爾富、ＯＫ四大超商和全聯福利中心、美廉社直接兌換獎金，兌獎時須在傳統發票或電子發票證明聯背面，填寫領獎金額、中獎人簽名及聯絡電話等資訊方能領獎，三人於是鎖定可現場領取現金的最大獎項五獎中獎發票偽造。

該集團專門偽造舊式紙本統一發票五獎中獎發票，鎖定新莊、樹林、泰山一帶共十五家統一超商進行十九次兌獎，其中十七次成功詐取；為免遭識破和鎖定，同一家門市兌獎不超過兩次。

檢警查出，張男去年四月間取得劉姓共犯郵局存摺、提款卡和身分證，由楊男變造身分證，再交徐男及在逃共犯，連同假發票向十間統一超商門市兌獎十四次，均成功詐取一千元，得手後眾人朋分。

統一超商及受害門市提告，檢警擴大清查發現，楊男另以相同手法變造不知情陳姓男子身分證，交徐男在去年七月密集至另外五家統一超商兌獎，前三次成功，後二次因店員察覺異常被拒。