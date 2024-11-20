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詐團車手開車衝撞遭警開槍 今汽車旅館落網腳傷原來中彈

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方昨天晚間查捕詐騙集團車手，開車的監控手黃姓男子遇警開車衝撞員警，遭警方開2槍後逃逸。今天警方查獲黃男投宿汽車旅館，趕往逮捕黃，發現他左小腿受傷，是逃逸時遭子彈貫穿。

高雄市警三民一分局昨天晚間在三民區四平街公園，查緝出面向受騙人取款的詐團車手，逮捕車手陳姓男子（39歲），在四平街發現疑是監控手的轎車，上前要攔查，車上的黃姓男子（18歲）開車加速衝撞，遭警方開2槍後逃逸。

警方鎖定逃逸的轎車，擴大調閱相關監錄系統，查出黃男逃逸後，將汽車棄置高雄市燕巢區瓊招路空地，由友人吳姓男子（21歲）開車，載去橋頭區鐵道北路某汽車旅館。

今天下午4時30分，警方趕去汽車旅館，制伏黃、吳2人，發現黃男左小腿有傷自行包紮，一問下，才知道是昨晚逃逸時中彈，子彈貫穿小腿，因擔心東窗事發沒去就醫。

警方在他們車上查獲些許毒品，戒護黃男就醫。警方將黃男依妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，吳男依藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案送辦。

另黃男拒檢逃逸部分，涉違反道路交通管理處罰條例第60條第1項「汽車駕駛人拒絕停車接受稽查而逃逸」（處新台幣10000元以上及30000元以下罰鍰），無照駕駛部分，涉違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款「未領有駕駛執照駕駛小型車」（處新台幣6000元以上及24000元以下罰鍰），分局一併予以開單舉發。

黃姓男子（右）左腳受傷，警方查出，原來昨晚逃逸時遭警方開槍中彈。記者林保光／翻攝
黃姓男子（右）左腳受傷，警方查出，原來昨晚逃逸時遭警方開槍中彈。記者林保光／翻攝

毒品 汽車旅館 車手

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