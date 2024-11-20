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金門女駕車撞樹受困車中 消防緊急救援送醫

中央社／ 金門20日電

金門1輛自小客車今天下午在金寧鄉環島北路自撞路樹，駕駛意識清楚但頭部外傷鮮血直流，腿部受困自小客駕駛座；經消防人員救援，送往金門醫院治療。

金門縣消防局金寧消防分隊今天表示，消防局救災救護指揮中心下午1時35分接獲報案，金寧鄉環島北路二段后盤山路段有車禍自撞路樹，人員受困車內，急需救護車及破壞器材救援，隨即派遣金寧消防分隊執行救援勤務。

金寧分隊表示，現場1輛自小客車疑似因路面濕滑不慎擦撞路樹，劉姓女駕駛意識清楚但頭部外傷鮮血直流，且因駕駛座方向盤往下凹陷壓迫右腳導致無法脫困，現場指揮官指示救災人員先以油壓剪剪斷A柱，再以撐開器置入駕駛座上下側將車體撐開，製造空間脫困，順利將劉姓駕駛救出，並送往金門醫院接受治療。

消防局提醒民眾，如在路上目擊車禍案件，不要先去移動傷者，因移動可能會傷及傷者頸椎，反而造成2次傷害，應先幫忙報警，並放置反光三角警告牌、交通錐等，以警示車輛避開車禍現場，不要在現場圍觀，以免影響救援行動。

路樹 車禍 金門

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