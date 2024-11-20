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出門前親吻妻子說再見…台鐵司機員猝死 家屬悲痛見最後一面
台鐵4021次區間車54歲林姓司機員今天被發現倒在駕駛座上，送醫不治。台鐵公司表示，林員上班報到時量測、出勤都符合規定，目前協助關懷家屬。據了解，林員是宜蘭人，出門前有親妻子臉頰說再見，沒想到再見面是在太平間，家屬悲痛趕往花蓮處理後事，法醫預計明天上午相驗，釐清死因。
台鐵公司表示，宜蘭機務段林姓司機員今天依排定工作班擔任駕駛，在上班報到時相關量測皆符合規定值，且無身心異狀。林員駕駛第4006次區間快車，於上午8時51分至和平站，原車折返為4021次開往樹林區間快車。
區間快車訂於上午10時47開車，卻遲未開車，列車長前往駕駛室發現林姓司機員昏倒於駕駛室，立即通知和平站呼叫救護車，11時10分送往國軍花蓮總醫院急救，卻宣告不治。宜蘭機務段接獲消息後，立即成立關懷小組並通知家屬，機務處主管已趕往醫院了解狀況，並全力協助、關懷家屬。
據了解，林姓司機員早上出門上班前，有親妻子臉頰說再見，但夫妻再見面是在太平間，林員的妻子、兩個女兒、姊姊、姊夫從宜蘭趕到花蓮，悲痛見家人最後一面，林妻已做完筆錄，法醫預計明天上午相驗。
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