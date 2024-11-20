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金門女駕車疑恍神 追撞停等紅燈機車女騎士擦挫傷

中央社／ 金門20日電

金門陳姓女子今天上午駕駛自小客車，沿光前路行駛至民權路口時，疑恍神追撞同向陳姓女騎士停等紅燈機車，造成女騎士多處擦挫傷，但無生命危險；雙方均無酒駕，確切肇因釐清中。

金門縣警察局金城分局今天表示，金城鎮民權路與光前路口今天上午8時許，73歲陳姓女子駕駛自小客車，沿光前路行駛至民權路口時，疑似恍神追撞60歲陳姓女子騎乘同向停等紅燈機車。

警方表示，騎乘機車陳女身體多處擦挫傷，但無生命危險，由消防分隊送金門醫院治療；現場實施酒測，雙方均無酒駕，確切肇事原因釐清中。

警方表示，依「道路交通安全規則」第94條第3項規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施；提醒駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，保持適當安全距離，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。

恍神 酒駕 金門

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