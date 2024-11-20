台鐵司機員猝死區間車上 休息符合規定健檢僅一紅字

台鐵4021次區間車在今天預計從和平車站發車，54歲林姓司機員被發現倒在駕駛座上，已沒有生命跡象。台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智表示，林員休息時數符合法規，健康檢查只有三酸甘油酯比較高，個性認真負責、熱心，不解為何會突然過世，感到很惋惜。

4021區間車是從花蓮和平開往台北樹林的區間快車，今天上午10時47分在和平站發車，卻遲未開車，站務人員驚覺有異，前往駕駛室發現林姓司機員臉色發紫，倒在駕駛座上，馬上把他搬出駕駛室，並緊急CPR急救，救護人員接手後，立即實施CPR及AED等相關救護處置，但送國軍花蓮總醫院後宣告不治。

吳長智指出，林姓司機員昨晚8時下班，今天早上10時上班，符合司機員休息11小時的規定；懷疑林員是心肌梗塞過世，而健康檢查只有一個紅字，是三酸甘油酯超標，應該平常飲食比較油膩，沒有其他特殊疾病，想不透為何好好的一個人就這樣走了。

吳長智說，林姓司機員個性認真、負責，曾擔任台鐵火車駕駛員聯誼會宜蘭分會長，為人也十分熱心，過去工作上偶有交集；據悉林員是昨晚開車到花蓮，今天再發車到樹林，卻突然撒手人寰。