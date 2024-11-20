影／不熟路況？台中妙齡女開車載友 直撞電線桿車頭凹

台中市芮姓女子在今天中午開車載林姓友人，行經北區北平路、陝西二街時，疑因不熟路況，自撞路旁電線桿，監視器拍下，巨大的撞擊力導致芮車幾乎180度掉頭，幸好二人都無受傷，警方調查，芮女無酒精濃度，全案初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續釐清。

第二警分局在今天中午12時許獲報，北區北平路、陝西二街路有轎車撞上電線桿。經警員初步調查，88年次芮姓女子（25歲）駕駛轎車載林姓友人時，由北平路一段直行至陝西二街時，不慎撞上路邊燈桿。

警員在現場對芮女酒測，無飲酒濃度，事故肇因需進一步蒐證，並交由鑑定單位或法院釐清責任歸屬。