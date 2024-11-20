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影／「台版新垣結衣」希希CC不堪外籍粉絲騷擾 報案提告

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台灣JKF女郎希希CC擁有甜美外形以及高雅氣質，有「台版新垣結衣」之稱，近年來飽受一名法裔加拿大籍男子魯大海在官方LINE群組上言語騷擾，甚至以死相逼，希希CC曾多次好言相勸仍未見改善，不堪其擾，更憂心出席公開場合的人身安全，今天由經紀人陪同報警，以違反跟騷法提告。新北市警方已受理，近日將傳訊魯大海到案。

「我知道妳不在乎，怎麼會了解我，只會拒絕我。」、「我想自殺。」在IG擁有30萬粉絲關注的台灣JKF女郎希希今天受訪表示，從去年底至今年出席各種公開活動，曾經見過幾次自稱「魯大海」、年約50多歲的法裔加拿大籍男粉絲，但他疑似有憂鬱症和躁鬱症，多次在其官方LINE群組上言語騷擾，甚至以死相逼。

希希CC曾多次好言相勸仍未見改善，不堪其擾，就其所知，國內也還有不少網紅也遭魯大海言語騷擾，她更憂心出席公開場合的人身安全，今天由經紀人陪同至新北市海山警分局報案，以違反跟騷法提告，新北市警方已依法受理，近日將傳訊目前人在在台中教書的魯大海到案說明。

有「台版新垣結衣」之稱的網紅希希CC，因不堪外籍男粉絲騷擾，今天由經紀人陪同至警局報案提告。記者王長鼎／攝影
有「台版新垣結衣」之稱的網紅希希CC，因不堪外籍男粉絲騷擾，今天由經紀人陪同至警局報案提告。記者王長鼎／攝影
有「台版新垣結衣」之稱的網紅希希CC，因不堪外籍男粉絲騷擾，今天由經紀人陪同至警局報案提告。記者王長鼎／攝影
有「台版新垣結衣」之稱的網紅希希CC，因不堪外籍男粉絲騷擾，今天由經紀人陪同至警局報案提告。記者王長鼎／攝影
有「台版新垣結衣」之稱的網紅希希CC，因不堪外籍男粉絲騷擾，今天由經紀人陪同至警局報案提告。記者王長鼎／攝影
有「台版新垣結衣」之稱的網紅希希CC，因不堪外籍男粉絲騷擾，今天由經紀人陪同至警局報案提告。記者王長鼎／攝影

加拿大 提告

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