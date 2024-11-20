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影／女騎士急煞滑倒遭轎車輾過下半身 大腿骨折斷裂哀號

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭頭濱路一段611號巷口今中午發生交通事故，38歲林姓女子騎車經過巷口，剛好轎車從巷子出來，她一時重心不穩急煞滑倒，轎車駕駛未立即停下，右彎時車輪輾過機車與林女下半身，造成大腿骨折斷裂，女子受困車下被救出時哀號喊痛，雙方酒測值零。

警方初步了解，林姓女子（38歲）11時許騎乘普通重機沿著頭濱路一段南下行駛，行經611號巷口，與莊姓男子（58歲）駕駛的自小客由路旁巷口駛出發生車禍，致林女受困車下，造成林女左腳骨折、身體多處擦挫傷，送醫急救。

從後方的行車紀錄器畫面，林女疑似在巷口看到轎車出來，自己先緊急煞車滑倒，轎車駕駛也沒有馬上停車，持續開車右轉，先是輾過林女的機車，再壓過她身體；莊男發現撞到人時緊急下車查看，此時機車已在他轎車的後方，林女受困車下。

礁溪警分局對雙方駕駛實施酒測，無酒精反應，肇事原因尚待調查釐清，呼籲車輛行至路口時應減速慢行，並隨時注意路口動態，以避免發生交通事故。

機車女子受困車下被救出，左大腿骨折斷裂，哀號喊痛。圖／讀者提供
機車女子受困車下被救出，左大腿骨折斷裂，哀號喊痛。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供
轎車右輪先輾過機車，再壓到騎機車女子，受困車下被救出，造成左大腿骨折斷裂。圖／讀者提供

交通事故 酒測 骨折

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