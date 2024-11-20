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花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治
台鐵4021次區間車預計在今天上午10時47分從和平車站發車，但發車時間已到仍未離站，站務人員前往駕駛室查看，發現54歲林姓司機員失去意識，倒在駕駛座上已沒有生命跡象，雖然立即給予心肺復甦術（CPR），急救送醫仍宣告不治，醫院懷疑是心肌梗塞，詳細死亡原因尚待進一步調查。
4021區間車是從花蓮和平開往台北樹林的區間快車，今天上午10時47分在和平站發車，眼看時間已到還沒開車，站務人員覺得有異，前往駕駛室赫然發現林姓司機員臉色發紫，倒在駕駛座上失去生命跡象，馬上把林員搬出駕駛室，並在第一月台上CPR急救。
台鐵緊急通知花蓮縣消防局到場，高級救護員在現場實施救護術，在11時許送往醫院急救，仍在下午1時左右宣告不治。
台鐵隨即調派其他司機員駕駛區間車，比原訂發車時間晚24分鐘發車，詳細的死亡原因及經過，還需要調查及釐清。
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