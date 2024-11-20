影／北市南京東路商辦大樓藏百家樂賭場 聚賭逾86萬...警破門抓16人

北市松山警方接獲情資，南京東路四段一棟商辦大樓藏有百家樂賭場，上周持搜索票查緝，警方破門後，發現他們在大門內另裝一道鐵門，再次破門，當場抓到現場負責人高姓男子、荷官、賭客等16人，而現場賭資逾86萬元，警詢後負責人、員工和荷官等6人依賭博罪送辦；賭客部分則依社維法裁罰。

警方調查，該間百家樂賭場約經營2個月，每天下午4點開始營業，至清晨3點多結束營業，由40歲的高男負責在現場經營，由於商辦大樓晚上常有不明民眾進入，獲悉循線蒐證，確認該商辦大樓5樓藏有賭博情事，向法院聲請搜索票。

松山警方結合刑大特勤中隊警力，13日晚上登門攻堅，在破大門之後，發現還另一道鐵門，再次強行攻破，果然在裡面逮獲高男和荷官3人、員工2人、賭客10人，現場還有抽頭金8萬8500元，賭資86萬9000元，預備籌碼49萬分，賭客籌碼628萬700分，監視器（14個鏡頭、2部主機、2台螢幕）、點鈔機1台、賭具等證物。