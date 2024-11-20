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青山宮遶境登場 北市五百警力維安
台北市艋舺青山宮將在20日至22日，舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，台北市警察局安排近5百名警力負責維安，轄區萬華警分局更是從昨天晚間，針對各大迎駕紅壇香案、易生聚眾場所及周邊道路執行臨檢及路檢。
台北市三大廟會分別是大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮、艋舺青山宮靈安尊王（又名青山王），按習俗將於20日至22日舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，預計將吸引至少3000名信眾參與。
近日傳出轄區警方向主辦單位追討外地陣頭名單，引發部分陣頭反彈，警方則嗆聲不交名單就驅離。不過萬華分局表示，和青山宮的事務協調很順利，名單也非第一次索取，並沒有不愉快的事情發生。青山宮表示過去參加遶境的陣頭必須採實名制，名單也已經給警方，認為這是警方的控管方式，沒什麼好不給。
萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件，因應組織犯罪條例新修正，針對這次青山宮遶境活動，已報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮。
萬華分局指出，已在活動前向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，不得有標示任何幫派或幫派公司名稱，如違反相關法律規定，警方將依法偵辦查處。
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