台積電前工程師涉詐65億！揭不動產詐騙四種套路 一招教你守住財產安全

示意圖／ChatGPT

詐騙案件層出不窮，近日又爆出一名林姓台積電前工程師，在離職後創立翔勝不動產投資公司，利用年息12至18％高回報為誘餌，吸引超過4000名投資者，在五年內吸金超過65億元。林男將巨額不法所得用於購置豪宅、豪車及名牌精品，其中包括台中西屯區聯聚瑞和大廈、西屯區四季文華、北屯區德邑一景苑和南屯區雙橡園1617等多處房產，總價高達2.18億元。這些房產目前已被法院查扣，並流入法拍市場，預估首拍價格將較林男當初購入時高出10％至20％。

假屋主、假行情、假債權？揭四大詐騙手法 教你識破不動產陷阱

詐騙手法花樣百出，不動產交易更是詐騙集團的熱門目標。臉書專頁「165全民防騙」曾分享四種常見的房產詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺：

一、假屋主真詐財：詐騙者假扮屋主，利用租屋取得房屋鑰匙後偽造所有權文件進行交易，受害者完成交易後才發現屋主身份與文件均為偽造。

二、假買方真奪屋：詐騙集團以支付頭期款建立信任，隨後利用屋主辦理過戶的時機，同時向銀行和民間單位抵押借貸，套現後落跑，導致屋主既收不到尾款，又可能因高額貸款失去房產。

三、假行情真低買：黑心房仲聯手投機客，以不完整或偏頗的行情資訊讓屋主低價賣房，隨後進行表面裝修後高價轉手牟利。

四、假債權真法拍：詐騙集團偽造本票，假扮債主向法院申請本票裁定，若房東未在期限內提出抗告，詐騙集團便申請強制拍賣房屋，隨後低價承受房產並轉售牟利。

防詐騙神器登場！讓你第一時間阻止不法交易

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年內（2023/11/20~2024/11/18）討論「不動產詐騙」，聚焦在「即時通、抵押權、地籍、地政局、移轉」等熱門關鍵字，網友紛紛表示：「現在詐騙手段也升級了」、「長輩防東防西，就是不防詐騙」、「恐怖，詐騙真的是無所不在」、「我買房後馬上辦理地籍異動即時通」。今年五月，一名李姓女網友在臉書控訴父親因誤信Line投資群組，竟被騙走市值3000萬的房產，引發社會廣泛關注。該篇文章迅速累積數萬轉發，讓更多人意識到詐騙的嚴重性，紛紛提醒親友提高警惕。

事實上，內政部早在2016年推出「地籍異動即時通」服務，在土地或建物權利發生異動時，能夠第一時間以簡訊或電子郵件通知屋主，提醒注意可能的詐騙行為。申請程序也相當簡便，民眾可透過自然人憑證或工商憑證在線上申辦，或親自攜帶身分證件至全國任一地政事務所辦理，且完全免費。目前此服務已被廣泛視為房產安全的有力保障，有效阻止多起不法交易。

詐騙手法日新月異，《房產溫度計》提醒購房者應提高警覺，尤其是在交易過程中應仔細核對文件、親自核實屋主身份，並善用即時通等工具監控地籍變更，才能有效保護自身財產，避免成為詐騙集團的下一個目標。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月20日至2024年11月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『不動產詐騙』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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