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淡水警陪返家卻遭辱「狗」 出言制止還被抓傷結果出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子日前在新北市淡水區與人當街爆口角，轄區淡水分局中山路派出所員警獲報介入排解，吳姓警員攙扶張男返家，卻遭張男以台語辱罵「你是對方養的狗」、抓傷雙手並拉扯警用裝備，吳壓制張男送辦，士林地檢近日偵結起訴。

起訴指出，張男今年9月12日凌晨2時許與民眾當街爆發口角，吳員及陳員獲報到場排解，並由吳員攙扶張男返家，未料張男以台語辱罵吳員「你是對方養的狗」，吳員出言制止，張男伸手拉扯吳員身上的無線電、密錄器，又抓傷吳員手臂，吳員見制止無果，將張男壓制逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。

檢方檢視相關筆錄、密錄器影像等，認定張男涉嫌侮辱公務員及妨害公務罪，應依妨害公務罪從重論處，近日偵結依法起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

妨害公務 淡水

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