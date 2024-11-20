淡水警陪返家卻遭辱「狗」 出言制止還被抓傷結果出爐

張姓男子日前在新北市淡水區與人當街爆口角，轄區淡水分局中山路派出所員警獲報介入排解，吳姓警員攙扶張男返家，卻遭張男以台語辱罵「你是對方養的狗」、抓傷雙手並拉扯警用裝備，吳壓制張男送辦，士林地檢近日偵結起訴。

起訴指出，張男今年9月12日凌晨2時許與民眾當街爆發口角，吳員及陳員獲報到場排解，並由吳員攙扶張男返家，未料張男以台語辱罵吳員「你是對方養的狗」，吳員出言制止，張男伸手拉扯吳員身上的無線電、密錄器，又抓傷吳員手臂，吳員見制止無果，將張男壓制逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。