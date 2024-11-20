影／「剛發現以為沒氣了」搜索3天 救難人員下切谷底找到他

新北55歲鍾姓男子隨山友到宜蘭古魯林道登山，17日上午失聯，救難人員搜救3天，今天上午終於尋獲。找到鍾男的寒溪村長董經國說，剛發現人時以為「沒氣了」，確認鍾男還活著，內心大石落下，趕緊給予水、食物和外套，幸好有把人救回來。

鍾男16日上午隨登山社團一行20人到大同鄉寒溪村古魯林道爬山，原預計17日下午下山，17日上午9時許疑似弄丟手機，脫隊尋找卻不知所蹤，同行友人下午4時半下山後發現人不見了，通報新北市消防局轉報宜蘭，宜蘭搜救團隊18日上午開始搜救，連找2天只發現手機、雨傘等遺落物品。

宜縣消防局表示，今天上午7時35分，搜救人員在一處瀑布發現鍾男，初步確認尚有意識，但身體虛弱且失溫，無生命危險，協助護送下山後送往羅東聖母醫院救治。

發現鍾男的是第3天才加入搜救團隊的董經國。董和10多名泰雅狩獵協會的獵人上午6時半出發，他認為，鍾男遺落的物品包含鞋子、外套甚至眼鏡，都是重要物品，應該不是為了讓人發現蹤跡故意留下，很可能是從山崖摔落時掉落。

搜救團隊回到鍾男遺落物品的懸崖邊，董經國堅持應該下切到底，不能放過任何死角，一路向下搜索數百公尺，上午7時半許，他又一次下切後發現一座相當高的瀑布，繞過一塊巨石，人就躺在瀑布邊。

「一開始還以為沒有生命跡象了！」靠近拍打呼叫，鍾男慢慢睜開雙眼，董經國大喜過望，趕緊呼喚同伴，把水、麵包與外套遞給虛弱的鍾，消防、警方與林保署等其他救難團隊陸續抵達。