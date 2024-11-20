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影／北市男開賓士車「直直撞」公車車尾 他陷昏迷...警抽血釐清是否毒駕
台北市中正區忠孝西路一段捷運台北車站M5，今天清晨發生追撞事故，一輛賓士車高速直撞路邊停靠民眾上下車的公車車尾，賓士車駕駛張姓男子臉部、四肢都擦挫傷，當下陷入昏迷，雖然送醫沒有生命危險，但至今仍未清醒；警方已抽血，釐清是否涉及酒駕、毒駕。
監視器畫面曝光，只見該輛賓士車未減速「直直撞」，速度相當快，所幸沒有正面撞擊其他民眾，僅因撞上公車車身，震動導致民眾受驚。
中正一警方今天清晨5點55分獲報，北車M5出口外發生交通事故，張男（34歲）開賓士車沿著忠孝西路一段東向西，突然撞上前方停靠區內上下乘客的公車後車尾。
警方指出，被撞的公車駕駛、乘客都沒有大礙，但賓士車駕駛張男當場昏迷不醒，雖然沒有生命危險，但送醫至今天中午仍未醒，警方在他身上沒有聞到酒味，但依規定報請檢察官抽血，釐清是否酒駕或是毒駕，並待他清醒後，製作筆錄釐清肇事原因。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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