影／北市男開賓士車「直直撞」公車車尾 他陷昏迷...警抽血釐清是否毒駕

台北市中正區忠孝西路一段捷運台北車站M5，今天清晨發生追撞事故，一輛賓士車高速直撞路邊停靠民眾上下車的公車車尾，賓士車駕駛張姓男子臉部、四肢都擦挫傷，當下陷入昏迷，雖然送醫沒有生命危險，但至今仍未清醒；警方已抽血，釐清是否涉及酒駕、毒駕。

監視器畫面曝光，只見該輛賓士車未減速「直直撞」，速度相當快，所幸沒有正面撞擊其他民眾，僅因撞上公車車身，震動導致民眾受驚。

中正一警方今天清晨5點55分獲報，北車M5出口外發生交通事故，張男（34歲）開賓士車沿著忠孝西路一段東向西，突然撞上前方停靠區內上下乘客的公車後車尾。

警方指出，被撞的公車駕駛、乘客都沒有大礙，但賓士車駕駛張男當場昏迷不醒，雖然沒有生命危險，但送醫至今天中午仍未醒，警方在他身上沒有聞到酒味，但依規定報請檢察官抽血，釐清是否酒駕或是毒駕，並待他清醒後，製作筆錄釐清肇事原因。 北車M5出口外，今天清晨發生賓士車不明原因追撞公車事故，僅賓士車駕駛一人受傷送醫，駕駛至今昏迷不醒。記者翁至成／翻攝

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