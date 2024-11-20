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高雄婦人打9通110狂譙員警 警方勸不聽氣炸送法辦
高雄57歲林姓婦人疑不滿員警執勤狀況，今年8月6日凌晨2時許，連播9通電話到110報案，林女甚至情緒失控，飆罵接線員警，警方提醒林女無故報案會觸法，林女仍不聽，最終警方也不忍，改依較重的妨害公務罪送辦，雄檢今偵結，依法對林女起訴。
檢方調查，今年8月6日凌晨2時許，林女撥打110電話進線，新興警分局勤務指揮中心接到電話後，林女先說要陳情，警方詢問她報案內容後，林女卻情緒失控，向員警稱「你沒帶頭腦來上班？」
警方提醒林女無故撥打報案電話，可依社會秩序維護法移送裁罰，但林女仍不滿，狠嗆對方「你很大膽，皮在癢」。
掛掉電話後隔２０分鐘，林女再打報案電話，講沒幾句就飆罵員警，事後接連多次打110進線，情緒均失控，不僅飆罵接線員警，警方提醒她可能觸法，林女也不甩，接連撥打9通，最後警方認定她無故佔線，改依刑法妨害公務罪嫌論處，將林女移送法辦。
高雄地檢署偵辦時，警方提供林女報案電話錄音檔，證實林女出言辱罵接線員警，且經員警多次告誡後，仍繼續侮辱接線員警，已達妨害公務罪構成要件，今偵結依法對她提起公訴。
相較於社會秩序維護法可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，林女觸犯妨害公務罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，且留有前科，刑責較社維法來得更重。
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