快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄婦人打9通110狂譙員警 警方勸不聽氣炸送法辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄57歲林姓婦人疑不滿員警執勤狀況，今年8月6日凌晨2時許，連播9通電話到110報案，林女甚至情緒失控，飆罵接線員警，警方提醒林女無故報案會觸法，林女仍不聽，最終警方也不忍，改依較重的妨害公務罪送辦，雄檢今偵結，依法對林女起訴。

檢方調查，今年8月6日凌晨2時許，林女撥打110電話進線，新興警分局勤務指揮中心接到電話後，林女先說要陳情，警方詢問她報案內容後，林女卻情緒失控，向員警稱「你沒帶頭腦來上班？」

警方提醒林女無故撥打報案電話，可依社會秩序維護法移送裁罰，但林女仍不滿，狠嗆對方「你很大膽，皮在癢」。

掛掉電話後隔２０分鐘，林女再打報案電話，講沒幾句就飆罵員警，事後接連多次打110進線，情緒均失控，不僅飆罵接線員警，警方提醒她可能觸法，林女也不甩，接連撥打9通，最後警方認定她無故佔線，改依刑法妨害公務罪嫌論處，將林女移送法辦。

高雄地檢署偵辦時，警方提供林女報案電話錄音檔，證實林女出言辱罵接線員警，且經員警多次告誡後，仍繼續侮辱接線員警，已達妨害公務罪構成要件，今偵結依法對她提起公訴。

相較於社會秩序維護法可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，林女觸犯妨害公務罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，且留有前科，刑責較社維法來得更重。

新興分局外觀。記者林保光／攝影
新興分局外觀。記者林保光／攝影

失控 妨害公務 情緒

延伸閱讀

不爽鄰居噪音吵到他 高雄男敲破大門、防水層報復對方

高雄騎士自摔捲入轎車底 渾身酒氣「送醫加送辦」

鴻海砸159億 奪高捷聯開案

高雄泡麵土地公遇「外帶」狂掃拿光 兩女遭逮還剩18碗

相關新聞

影／北市男開賓士車「直直撞」公車車尾 他陷昏迷...警抽血釐清是否毒駕

台北市中正區忠孝西路一段捷運台北車站M5，今天清晨發生追撞事故，一輛賓士車高速直撞路邊停靠民眾上下車的公車車尾，賓士車駕...

影／「剛發現以為沒氣了」搜索3天 救難人員下切谷底找到他

新北55歲鍾姓男子隨山友到宜蘭古魯林道登山，17日上午失聯，救難人員搜救3天，今天上午終於尋獲。找到鍾男的寒溪村長董經國...

遭亂刀砍滿身血倒在金錢豹大門前 涉犯重罪結果大逆轉

台中呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，不滿謝姓師兄兼同事當同事面前辱罵他感到被羞辱，持菜刀朝猛砍多刀釀他全身血倒在酒店大門口...

台東70歲婦熟睡疑遭蜈蚣鑽耳...痛哀號 警助送醫救治

台東70歲王姓老婦疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通...

淡水警陪返家卻遭辱「狗」 出言制止還被抓傷結果出爐

張姓男子日前在新北市淡水區與人當街爆口角，轄區淡水分局中山路派出所員警獲報介入排解，吳姓警員攙扶張男返家，卻遭張男以台語...

高雄婦人打9通110狂譙員警 警方勸不聽氣炸送法辦

高雄57歲林姓婦人疑不滿員警執勤狀況，今年8月6日凌晨2時許，連播9通電話到110報案，林女甚至情緒失控，飆罵接線員警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。