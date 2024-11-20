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國1北上2事故6車追撞 分別是這2原因2車肇責開罰3-6千

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道1號北向54.6K中壢服務區路段今天早上發生2 起車禍6輛大小車追撞事故，國道警方今天上午查出，42歲顏姓男子駕駛大貨車疑似變換車道不當，擦撞徐男駕駛小貨車事故，造成回堵，40歲劉姓男子駕駛營半聯結車疑似未保持安全車距，追撞前方3輛大小車事故，2駕駛將依道路交管管理處罰條例處3000至6000元罰款。

國道警方表示，國道1號北向54.6公里中壢服務區路段，今早6時20分發生2起車禍，6輛大小車輛追撞事故，立刻調派巡邏車前往處理，查出顏男駕駛大貨車行經該處，疑似變換車道不當，擦撞40歲徐男駕駛小貨車事故，造成後方車流回堵。

事故發生後，劉男駕駛營半聯結車行經該路段，疑似未保持安全車距，追撞前方1輛大貨車及2輛轎車共3車，2起車禍總共造成6輛大小車輛事故，現場幸無人傷亡，6車駕駛人酒測值均為零。

國道警方表示，肇事原因有待警方進一步釐清和調查肇責，國道最常見肇事因素就是未保持安全車距，違者將依道路交管管理處罰條例規定處3000至6000元罰款，若肇事致人重傷或死亡，吊扣或吊銷駕照，呼籲用路人應遵守交通安全規則，變換車道保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態，保持安全車距，維持行車安全

國道1號北向中壢路段6 輛大小車事故，初步調查2輛大貨車變換車道不當及未保持車距釀禍。圖／國道警方提供
國道1號北向中壢路段6 輛大小車事故，初步調查2輛大貨車變換車道不當及未保持車距釀禍。圖／國道警方提供
國道1號北向中壢路段6 輛大小車事故，初步調查2輛大貨車變換車道不當及未保持車距釀禍。圖／國道警方提供
國道1號北向中壢路段6 輛大小車事故，初步調查2輛大貨車變換車道不當及未保持車距釀禍。圖／國道警方提供
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國道1號北向中壢路段6 輛大小車事故，初步調查2輛大貨車變換車道不當及未保持車距釀禍。圖／國道警方提供
國道1號北向中壢路段6 輛大小車事故，初步調查2輛大貨車變換車道不當及未保持車距釀禍。圖／國道警方提供
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