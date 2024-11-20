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遭亂刀砍滿身血倒在金錢豹大門前 涉犯重罪結果大逆轉
台中呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，不滿謝姓師兄兼同事當同事面前辱罵他感到被羞辱，持菜刀朝猛砍多刀釀他全身血倒在酒店大門口，檢方依殺人未遂罪嫌起訴呂；法院審酌，雙方是工作糾紛非仇怨，綜合判斷應僅構成傷害罪，且2人和解謝撤告，判公訴不受理，可上訴。
檢方起訴指出，呂男（51歲）不滿謝男上班對他辱罵深感難堪，2023年8月3日又挨罵後，凌晨4點酒後拿著1把菜刀在酒店後門的停車場守候，他一見謝下班就抽出菜刀，朝謝頭、脖子揮砍，2人拉扯倒地，呂再朝謝頭、頸砍了4刀，謝以手護住頭閃躲。
附近3名員工聽見呼救聲，朝呂大喊「住手！」要上前制止，呂卻喝令他們不准靠近、不要干涉，謝這才趁隙朝酒店大門狂奔，呂雖一度持刀追趕，但見酒店大門前人來人往，還有巡邏員警等這才作罷，謝最後倒臥酒店大門口，全身多處骨折、刀傷及氣胸，緊急送醫搶救撿回一命。
檢方根據現場監視器畫面、謝男傷勢，且扣案凶刀上血跡也和謝DNA吻合，認定呂犯嫌重大，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。
台中地院審理時，呂男坦承揮砍但堅決否認殺人未遂，辯稱沒有要殺害謝的意思。中院查，本件衝突是因2人有工作糾紛，呂不滿遭謝在同事面前辱罵又不給他解釋機會，覺得被羞辱，謝也說他和呂是同事、師兄弟，工作上分配沒妥善溝通才起爭執，可見2人因工作細故衝突，彼此無其餘仇怨。
法院勘驗監視器，發現呂在無外力阻擋時就已主動停止砍人，並讓謝自行離去，主觀上應是認為教訓目的已達，並無殺害謝的意思，應僅基於傷害故意。
法院也根據謝傷勢，其肋骨骨折、氣胸、臉部及身上多處撕裂傷及刀傷，傷勢雖重擔在手臂等位置，尚未達危及性命程度，綜合判斷後仍認僅有傷害故意，變更起訴法條改依傷害罪嫌論處，另2人審理中和解，經謝撤告，諭知本件公訴不受理。
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