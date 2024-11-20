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影／棋牌社躲2樓涉賭博 新北警一舉逮38人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一間棋牌社躲2樓涉嫌賭博，永和警方前天上門搜索當場逮捕邱姓負責人及簡姓員與賭客共38人，警詢後昨依賭博罪嫌將邱、簡2人移送新北地檢署偵辦，賭客則依社維法裁罰。

新北市永和區福和路與中正路口一間棋牌社藏身2樓，打著提供場地供客人打牌娛樂名義，卻變相以麻將從事賭博不法行為，永和警方蒐集相關事證，報請新北地檢署檢察官指揮，向新北地院聲請核發搜索票獲准，本月18日晚間利用執行擴大臨檢勤務，出動20多名警力前往查 緝。

警方當場查獲現場負責人邱姓男子（53歲）及簡姓員工（57歲）營業供賭，現場共有9桌賭客共36人正以打麻將賭博，共計查獲38人，全數帶返分局並查扣營業不法所得4萬5900元、賭具麻將9副、電動麻將桌機板9片、賭資點數卡4萬2680點等相關物證。

永和警分局長王耀輝呼籲，賭博為犯罪行為，一人涉賭全家受苦，警方將積極掃蕩轄內不法場所，針對治安熱點並與市府聯繫，報請第三方警政列為積極查處對象，透過新北市政府跨局處合作機制，積極維護轄區治安。

新北市一間棋牌社躲2樓涉嫌賭博，永和警方前天上門搜索當場逮捕邱姓負責人及簡姓員與賭客共38人，警詢後依賭博罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市一間棋牌社躲2樓涉嫌賭博，永和警方前天上門搜索當場逮捕邱姓負責人及簡姓員與賭客共38人，警詢後依賭博罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市一間棋牌社躲2樓涉嫌賭博，永和警方前天上門搜索當場逮捕邱姓負責人及簡姓員與賭客共38人，警詢後依賭博罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
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