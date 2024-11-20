快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

聽新聞
0:00 / 0:00

台東70歲婦熟睡疑遭蜈蚣鑽耳...痛哀號 警助送醫救治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東70歲王姓老婦耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通知消防隊，順力將老婦送醫治療。

成功警分局表示，昨晚9點多新豐派出所巡佐許東凱、警員葉幸旼執行巡邏勤務時，行經台11線麒麟部落路口，發現一輛自小客車，駕駛不斷鳴按喇叭並向警方揮手求助。警方見狀立即折返查看，驚見車上1名婦人痛苦哀嚎。車上家屬表示，王女原本在家中熟睡，突然耳朵疑遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入並咬傷，疼痛難耐才緊急向警方求援。

員警見王女痛苦萬分、情緒激動，立即上前安撫並協助照料，同時通報救護車前往救援。在等待救護車到場期間，救護人員抵達後，立即協助將婦人安全護送上救護車送醫。

考量到家人心急如焚，警方貼心地協助在其車輛後方放置三角錐警示，以確保車輛安全。事後婦人感謝警方協助，於隔特地致電表達謝意。

台東70歲王姓老婦昨晚疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通知消防隊，順力將老婦送醫治療。圖／成功警分局提供
台東70歲王姓老婦昨晚疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通知消防隊，順力將老婦送醫治療。圖／成功警分局提供
台東70歲王姓老婦昨晚疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通知消防隊，順力將老婦送醫治療。圖／成功警分局提供
台東70歲王姓老婦昨晚疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通知消防隊，順力將老婦送醫治療。圖／成功警分局提供

救護車 老婦 耳朵

延伸閱讀

彰化員林深夜6車連環撞 2人受傷送醫

趙少康摔跤撞到這一處 名醫魏崢嚇壞了

找模特兒互惠攝影 攝影師涉強壓舔耳摸私處…耳道驗出DNA遭起訴

剛返回主持崗位 趙少康「肝臟邊角破裂」送加護病房

相關新聞

遭亂刀砍滿身血倒在金錢豹大門前 涉犯重罪結果大逆轉

台中呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，不滿謝姓師兄兼同事當同事面前辱罵他感到被羞辱，持菜刀朝猛砍多刀釀他全身血倒在酒店大門口...

台東70歲婦熟睡疑遭蜈蚣鑽耳...痛哀號 警助送醫救治

台東70歲王姓老婦疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通...

影／國1北上中壢2事故塞車「紫爆」 6大小車追撞回堵5公里

國道1號北向54.6K中壢服務區路段，今天早上6時20分上班尖峰，1輛大貨車在外線變換切入輔助車道，撞擊中線車道1輛小貨...

奇蹟生還！宜蘭古魯林道找手機登山客 失聯近3天存活

新北55歲鍾姓男子16日隨山友到宜蘭大同鄉寒溪村古魯林道爬山，17日上午找手機脫隊失聯，宜蘭縣消防局等搜救單位連續搜救3...

影／棋牌社躲2樓涉賭博 新北警一舉逮38人

新北市一間棋牌社躲2樓涉嫌賭博，永和警方前天上門搜索當場逮捕邱姓負責人及簡姓員與賭客共38人，警詢後昨依賭博罪嫌將邱、簡...

影／彰化員林2白色賓士相撞...路邊4車遭殃 2人掛彩送醫

臉書彰化縣員林市社群今PO一段影片，昨晚1輛白色賓士轎車直行萬年路二段，與左轉的白色賓士轎車碰撞後，偏右撞上路邊停放的4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。