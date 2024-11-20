台東70歲婦熟睡疑遭蜈蚣鑽耳...痛哀號 警助送醫救治

台東70歲王姓老婦疑耳朵遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入痛苦難耐，家屬開車載送醫，途中見巡邏警車，立即鳴按喇叭求助，員警發現即協助通知消防隊，順力將老婦送醫治療。

成功警分局表示，昨晚9點多新豐派出所巡佐許東凱、警員葉幸旼執行巡邏勤務時，行經台11線麒麟部落路口，發現一輛自小客車，駕駛不斷鳴按喇叭並向警方揮手求助。警方見狀立即折返查看，驚見車上1名婦人痛苦哀嚎。車上家屬表示，王女原本在家中熟睡，突然耳朵疑遭蜈蚣及其他昆蟲鑽入並咬傷，疼痛難耐才緊急向警方求援。

員警見王女痛苦萬分、情緒激動，立即上前安撫並協助照料，同時通報救護車前往救援。在等待救護車到場期間，救護人員抵達後，立即協助將婦人安全護送上救護車送醫。