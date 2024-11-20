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影／國1北上中壢2事故塞車「紫爆」 6大小車追撞回堵5公里

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道1號北向54.6K中壢服務區路段，今天早上6時20分上班尖峰，1輛大貨車在外線變換切入輔助車道，撞擊中線車道1輛小貨車，後方1輛轎車後方看見事故突然急煞，造成後方半聯結大貨車追撞轎車、並撞撞前方1輛大貨車及1輛轎車，2起事故共3輛大貨車、1輛小貨車及2輛轎車共6車受損，幸無人傷亡，北上塞車「紫爆」，國道警方調查車禍原因和肇責。

國道警方表示，國1北向54.6K中壢服務區路段，6時20分正是上班尖峰時間，北上車輛多，1輛大貨車駕駛行駛外線，突然變換切入輔助車道，不慎撞擊中線1輛小貨車事故，後方1輛轎車看見突然急煞，後方半聯結大貨車駕駛閃避不及追撞該轎車、並推撞前方大貨車、轎車各1輛車禍，幸無人傷亡，2起事故6輛大小車事故占內2線道，造成國 1北上塞車，國道警方處理拖吊事故車後，已在8時6排除事故，恢復通行。

該起事故因處理車禍拖吊作業，造成北上回堵約5公里，成紫色壅塞，國道交控中心顯示CMS看板，及透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車安全間距，國道警方亦約6輛大小車輛駕駛到案說明，釐清車禍原因及肇事責任。

國道警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，肇事者處罰新台幣3000至6000元，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，繫妥安全帶，維持安全。

國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／取自路況即時系統
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／取自路況即時系統
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供
國道1號北向54.6K中壢服務區路段今早6 輛大小車事故，造成國1北上紫爆塞車。圖／國道警方提供

國道 車禍

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