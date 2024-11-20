影／彰化員林2白色賓士相撞...路邊4車遭殃 2人掛彩送醫

臉書彰化縣員林市社群今PO一段影片，昨晚1輛白色賓士轎車直行萬年路二段，與左轉的白色賓士轎車碰撞後，偏右撞上路邊停放的4車輛轎車，兩輛賓士車的車主都受傷，沒酒駕，意識清楚，送往員林基督教醫院醫治。警方正調查車禍原因。

網路影片顯示，黃男（31歲）駕車沿萬年路二段由南往北行駛，到萬年路二段與林森路口要左轉時，吳男（29歲）從萬年路二段由北往南直行，兩車先碰撞，吳男的車偏右滑行撞上靠近衡文宮停放的4輛轎車。

彰化縣消防局員林分隊昨晚10點20分據報趕到現場，逐車檢查路邊4輛車內都沒人，左轉的黃男胸部疼痛、右腿疑似骨折，吳男手、腳肢擦傷，意識清楚，均可自行上救護車。警方實施酒測，兩人酒測值均為0。