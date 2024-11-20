影／彰化員林2白色賓士相撞...路邊4車遭殃 2人掛彩送醫
臉書彰化縣員林市社群今PO一段影片，昨晚1輛白色賓士轎車直行萬年路二段，與左轉的白色賓士轎車碰撞後，偏右撞上路邊停放的4車輛轎車，兩輛賓士車的車主都受傷，沒酒駕，意識清楚，送往員林基督教醫院醫治。警方正調查車禍原因。
網路影片顯示，黃男（31歲）駕車沿萬年路二段由南往北行駛，到萬年路二段與林森路口要左轉時，吳男（29歲）從萬年路二段由北往南直行，兩車先碰撞，吳男的車偏右滑行撞上靠近衡文宮停放的4輛轎車。
彰化縣消防局員林分隊昨晚10點20分據報趕到現場，逐車檢查路邊4輛車內都沒人，左轉的黃男胸部疼痛、右腿疑似骨折，吳男手、腳肢擦傷，意識清楚，均可自行上救護車。警方實施酒測，兩人酒測值均為0。
網友在網路影片下方留言「左轉彎沒注意，直行車也開太猛！希望沒有人傷亡！」「這轉彎車也是都不先停再開 勇者」、「這裡分格島樹太高，左轉車如果沒停看，就容易？？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言