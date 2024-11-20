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影／彰化員林2白色賓士相撞...路邊4車遭殃 2人掛彩送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

臉書彰化縣員林市社群今PO一段影片，昨晚1輛白色賓士轎車直行萬年路二段，與左轉的白色賓士轎車碰撞後，偏右撞上路邊停放的4車輛轎車，兩輛賓士車的車主都受傷，沒酒駕，意識清楚，送往員林基督教醫院醫治。警方正調查車禍原因。

網路影片顯示，黃男（31歲）駕車沿萬年路二段由南往北行駛，到萬年路二段與林森路口要左轉時，吳男（29歲）從萬年路二段由北往南直行，兩車先碰撞，吳男的車偏右滑行撞上靠近衡文宮停放的4輛轎車。

彰化縣消防局員林分隊昨晚10點20分據報趕到現場，逐車檢查路邊4輛車內都沒人，左轉的黃男胸部疼痛、右腿疑似骨折，吳男手、腳肢擦傷，意識清楚，均可自行上救護車。警方實施酒測，兩人酒測值均為0。

網友在網路影片下方留言「左轉彎沒注意，直行車也開太猛！希望沒有人傷亡！」「這轉彎車也是都不先停再開 勇者」、「這裡分格島樹太高，左轉車如果沒停看，就容易？？」

彰化縣員林市萬年路二段衡文宮旁，發生一車撞四車的意外車禍，幸無人受傷。圖／民眾提供
彰化縣員林市萬年路二段衡文宮旁，發生一車撞四車的意外車禍，幸無人受傷。圖／民眾提供
彰化縣員林市萬年路二段與林森路口，發生直行車與左轉車碰撞的車禍。圖／民眾提供
彰化縣員林市萬年路二段與林森路口，發生直行車與左轉車碰撞的車禍。圖／民眾提供

員林 影片

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