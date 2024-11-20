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影／國1高架南下五股路段 清晨Volvo火燒車...車流回堵5公里

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許一輛Volvo休旅車車頭起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。

據了解，58歲鄧姓男子駕駛休旅車，行經國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，接近環北入口時儀表亮起警示燈，原本想將車輛開下五股檢查，但在路上就開始冒煙起火燃燒。

警方和消防隊獲報立即趕到現場，所幸鄧男立即下車逃生，未受傷也未波及其他車輛，後方車流回堵5公里，火勢迅速撲滅。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應打開方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援。

若車輛無法滑離車道時，應顯示雙閃危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，車上所有人員盡速下車面向來車，退到護欄外或相對安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許發生休旅車起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許發生休旅車起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許發生休旅車起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許發生休旅車起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許發生休旅車起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向31.2公里五股路段，今天上午8時許發生休旅車起火燃燒，後方車流回堵5公里，幸好駕駛人平安逃生，火勢迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步鑑識調查。記者林昭彰／翻攝

五楊高架 休旅車 國道

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