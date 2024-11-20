雲林養雞場火警差點變烤雞 飼主赫見濃煙密布嚇壞

雲林縣西螺鎮大新里一處養雞場今天上午8時多傳出火警，現場濃煙密布，雲林縣消防局獲報動員前往搶救，所幸無人受困，該養雞場飼養近二萬隻雞，前幾天陸續出貨，現場僅剩100多隻雞，未受波及，起火原因有待調查。

雲林縣消防局今天上午8時多獲報西螺鎮大新里一處養雞場火警，立即派遣西螺、莿桐、二崙、斗六等消防分隊人車前往搶救，起火地點是養雞場的鐵皮工寮，消防人員到場後，火勢迅速控制、撲滅，但工寮內的設備及工具已付之一炬。

余姓飼主表示，起火工寮是他平常休息、睡覺的地方，今天早上出門時也沒發現異樣，直到他在雞場後方工作時，發現工寮冒出濃煙，立即通報消防局，究竟為何起火，他也不知原因。