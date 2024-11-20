奇蹟生還！宜蘭古魯林道找手機登山客 失聯近3天存活

新北55歲鍾姓男子16日隨山友到宜蘭大同鄉寒溪村古魯林道爬山，17日上午找手機脫隊失聯，宜蘭縣消防局等搜救單位連續搜救3天，今天上午7時35分許終於在一處山區瀑布發現，鍾男失溫虛弱但意識清醒，目前搜救單位協助護送下山。

宜縣消防局指出，鍾男與登山社團一行20人，16日上午6時半從寒溪神社入山，預定17日下午4時半下山，鍾男17日上午9時許不小心搞丟手機，獨自脫隊尋找，同行友人下午才發現失聯，向新北消防局報案，轉請宜蘭搜救。