嘉義婦外出鎖門...留2名幼子在家葬身火窟 過失致死判緩刑

去年10月間嘉義縣有對4歲、3歲姊弟因住家發生火警，疑還在熟睡中的姊弟倆逃生不及而葬身火窟，檢警調查，母親張女外出又鎖門留下2名幼子在家被嘉檢提起公訴。嘉義地院認為張女疏於注意釀成悲劇，依過失致死罪判刑10月，緩刑2年。可上訴。

去年10月16日嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院早上10點多發生火警，火勢全面燃燒、濃煙密佈，家長外出，因大門深鎖，消防員破門救出倒在臥室內3歲男童、4歲女童，送醫後仍不治。

檢警調查，2名幼童都因吸入濃煙陷入昏迷，無法逃生，造成身體大面積燒傷致死，起火處在客廳垃圾桶附近，原因應是有餘燼或火種引燃火勢；母親張女坦承是趁2名小孩熟睡出門，因住處曾遭小偷，門鎖換成密碼鎖，只要一關門就會鎖起來，擔心小孩亂跑，才會關門，只是出門一下子沒想到會發生不幸。檢方認為，姊弟母親張女涉嫌留6歲以下子女在家獨處，且發生火災造成死亡，明顯有過失，依過失致死罪嫌起訴。